ウクライナのゼレンスキー大統領は、欧米などからの「安全の保証」が得られれば、NATO＝北大西洋条約機構の加盟を断念する用意があるとの考えを明らかにしました。ゼレンスキー大統領は14日、ドイツでアメリカのウィットコフ特使らと協議しました。協議についてウィットコフ特使は、20項目に修正された和平計画や経済復興策などをめぐり、5時間以上におよび「多くの進展があった」とし、「15日の午前に再び協議を行う予定だ」とし