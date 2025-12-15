急発達した低気圧の影響で、北海道を中心に、引き続き、猛吹雪による交通障害などに警戒が必要です。航空便の運行状況です。日本航空によりますと、北海道の雪などにより午前11時現在、羽田と釧路、帯広を結ぶ便など26便の欠航が決まり、2300人に影響が出ています。また、全日空では午前9時現在、北日本と東日本の悪天候により羽田と北海道各地、庄内を結ぶ便など20便が欠航、およそ800人に影響が出ています。