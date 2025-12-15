高市首相は15日の参院予算委で、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の自己負担の見直しを巡り「子どもや慢性疾患を抱える方、低所得者の患者負担などには十分配慮しながら現役世代の負担軽減につなげる」と述べた。