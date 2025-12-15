米ハリウッド映画監督のロブ・ライナー氏/John Nacion/Variety/Getty Images（CNN）米カリフォルニア州ロサンゼルス市警（LAPD）の殺人事件担当の刑事が、ロブ・ライナー監督に関連する住所に赴き、捜査を進めている。捜査関係者がCNNに明らかにした。