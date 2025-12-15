バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週12月第3週に発売するアイテムをご紹介します。○ほっぺちゃん めじるしアクセサリーほっぺちゃん めじるしアクセサリー「ほっぺちゃん めじるしアクセサリー」は、平成に大ヒットしたサン宝石のキャラクター「ほっぺちゃん」がめじるしアクセサリーになって登場。リボンやクローバーはキラキラのラメ塗装。価格は300円、全7種。○ニャッキ！ めじるしアク