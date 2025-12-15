年賀状の受け付けが15日から全国一斉に始まり、金沢市の郵便局では、園児たちが親戚や友達などに宛てた年賀状を投函しました。金沢市の新金沢郵便局で開かれたセレモニーには、近くのこども園の園児たちが参加し、来年の干支のウマの折り紙などでデコレーションした年賀状を、1人ずつポストに投函していきました。園児は：「おとうさんにあげる。パパ、いつもお休みの時、遊んでくれるから」「(Q. ママになんて書いた