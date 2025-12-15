マーケティングセンターは12月8日、「日本人の国内旅行とインバウンドの影響」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月、20〜79歳の男女2002名を対象にインターネットで行われた。「日本人の国内旅行とインバウンドの影響」についての調査○この冬に旅行へ行く人は34.6%、半数超の65.3%は「行かない」この冬(12〜2 月)に外泊を伴う旅行の予定があると回答した人は34.6%。内訳では「国内は行かず海外のみ」が1.6%だった。「