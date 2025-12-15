インフルエンザの感染が広がるこの時期、感染予防を徹底していても学校などで流行り始めるとどうしても感染を避けられないですよね。これは筆者の友人が経験した壮絶なインフルエンザ感染との闘いの話です。 インフルエンザの猛威 寒くなってくると同時にやって来るのがインフルエンザの猛威。予防接種やうがい手洗いやマスクで予防はしていても感染を避けられないときがありますよね。 これは、中学生の長男と小学生の次女が