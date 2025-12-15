タレントの松村沙友理（33歳）が、12月13日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、関東のきつねうどんの“きつね”が甘くない時があり、「知らんのかな？ って思っちゃう。きつねうどんのこと」と語った。松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、大阪出身なのでうどんが大好きで、好きなうどんはきつねうどんだが「なんか関東のきつねうどんって