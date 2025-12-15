香川県庁 経済交流などを目的に香川県の大山智副知事や県議会議員らが12月17日～23日まで5泊7日でインドを訪問します。（※副知事ら一部は 20 日帰国予定） 2023年にインド（デリー、チェンナイ、ベンガルール）を訪問した県内の経済界などから、世界一の人口を擁し、経済成長が著しいインドとの交流について、県として進めてほしいと要望があったことから、今後の経済交流などの連携に向けて調査・検討