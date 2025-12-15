資料 岡山県教育委員会が中学3年生の進路希望調査の結果をまとめました。県立全日制高校の平均倍率が過去最低になりました。 岡山県教育委員会によりますと、2025年度は1万6745人が中学校を卒業する見込みで、約99％の生徒が進学を希望しています。 このうち約66％が県立全日制高校を希望し、平均倍率は1.03倍と、過去最低となりました。 倍率が1.5倍以上だったのは3校5科。一方、34校53科1コースが定員割れ