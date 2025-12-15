Androidスマートフォンで撮影した写真をiOS 26の「写真」アプリで閲覧すると、写真全体が赤くなる現象が起こっていると、Apple関連ニュースサイトの9to5Macが報じています。Bizarre iOS 26 bug causes some Android camera photos to turn red in iPhone Photos app - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/12/14/bizarre-ios-26-bug-causes-some-android-camera-photos-to-turn-red/オンライン掲示板サイト・Redditでは、「Androidス