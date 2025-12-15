任期満了に伴う高知県三原村の村長選挙の投開票が12月14日に行われ、無所属の新人で元・国会議員の武内 則男氏（67歳）が初当選を果たしました。無所属の新人同士による一騎打ちとなった三原村の村長選挙は14日夜、開票が行われ元・国会議員の武内 則男氏（67歳）が508票を獲得し、元・小学校校長の大塚 昭氏（74歳）を7票差で破って初当選を果たしました。選挙戦で武内氏は産業振興や林業政策に力を入れ、持続可能な地域モデルと