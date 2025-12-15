TikTokで人気急上昇中のイギリス人ラッパーEsDeeKid。顔を隠して活動し、個人的な情報を全く明かしていないミステリアスなアーティストだが、その正体がティモシー・シャラメではないかと一部で憶測を呼んでいるそう。ラジオ番組に出演したティモシーが、この噂に言及した。【写真】ラブラブ！ ティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナー、鮮やかオレンジのペアルックで登場アメリカで12月25日より公開する『マーティ・シュ