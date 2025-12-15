田久保前市長の失職に伴う伊東市長選挙が14日行われ、元市議の杉本憲也さんが大混戦を制し、初当選しました。一方、再選を目指した田久保前市長は落選しています。（杉本陣営）「バンザーイ」伊東市長選挙は開票の結果、元市議で国民民主党県連が推薦する杉本憲也さんが初当選しました。（杉本憲也氏）「皆さんやりました。変わらないと言われた伊東をこれから先は必ず皆さんと一緒に変えます」一方、落選した田久保前市長は