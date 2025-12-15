【MUSIC ON! TV（エムオン!）】勢喜遊 & Yohji Igarashiドラムとビートによる圧倒的な音の衝撃と景色が調和したSPパフォーマンスを全7曲披露！エムオン!で12/28(日)に45分の拡大版でオンエア！過去の角野隼斗・MARK・YUTA回も一挙放送！