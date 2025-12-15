正月飾りなどに使われる葉ボタンの出荷が、三重県紀北町で最盛期を迎えています。 【写真を見る】正月飾りの“葉ボタン”出荷最盛期 門松や生け花などに 約6000鉢を県内や愛知に出荷 三重･紀北町 葉ボタンはキャベツを改良した観葉植物で、門松の飾り付けや生け花などで親しまれています。 紀北町のかきうち園芸では、色あいや葉の形などが異なる8種類の葉ボタンを栽培していて、需要が高まる年末年始に向け出荷のピーク