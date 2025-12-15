上海市の繁華街・南京路にあるトレンドトイのショップで買い物する韓国人観光客。（７月１７日撮影、上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社ソウル12月15日】韓国の航空会社、大韓航空がこのほど公式サイトに掲載した今年1月1日〜11月10日の国際線旅客数統計によると、中国路線の旅客数が前年同期から大幅に増加した。韓国人の間で最も人気の高い中国旅行先は上海で、上海への航空路線の旅客数は12万8千人増え、北京は7万1