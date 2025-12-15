日本銀行が15日朝に発表した企業への調査＝日銀短観で、代表的な景気指数が、3期連続でプラスとなりました。今週議論する利上げの判断を後押しする結果となりました。日銀が企業およそ9000社を対象に行った12月の日銀短観で、景気が「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた指数は、大企業製造業でプラス15と前回9月の調査を1ポイント上回りました。3期連続の改善です。日銀は、こうしたデータなどを