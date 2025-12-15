今春の選抜高校野球大会に出場した沖縄県名護市の私立エナジックスポーツ高等学院野球部の神谷嘉宗（よしむね）監督（７０）が、部活動で不適切な指導をしたとして、学院側が県高校野球連盟を通じて日本高野連に報告書を提出したことがわかった。神谷監督は不適切な指導を認め、自らの申し出で指導を自粛しているという。学院によると、学院長をトップとする調査委員会が内部調査を行い、不適切な指導を確認した。「生徒と監督