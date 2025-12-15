アメリカ・カリフォルニア州の住宅地で、大規模な爆発事故の様子がカメラに捉えられた。建物は大きな音とともに崩れ、破片が飛び散る中、人々が必死に避難する姿もみられた。消防が消火にあたったが、複数の人が負傷し搬送された。地下に配置されていたガス管の損傷が、爆発の原因とみられている。建物が突然爆発…その瞬間アメリカ・カリフォルニア州で11日に撮影されたのは、大きな音を立てながら建物が爆発する瞬間だ。飛び散っ