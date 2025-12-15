日本テレビ黒田みゆアナウンサーが、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。「女芸人No．1決定戦THE W」で優勝したお笑いコンビ、ニッチェについて熱っぽく語るシーンがあった。この日、ニッチェが生出演し、決勝のネタ「謝罪」を披露した。その後、MCの南海キャンディーズ山里亮太が2人にインタビュー。優勝後の心境や家族の反応、7年ぶりの賞レース出場について質問した。お笑い好きで知られる黒田ア