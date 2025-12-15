岩崎茂・元統合幕僚長【北京共同】中国外務省は15日、台湾行政院（内閣）政務顧問を務める防衛省制服組元トップの岩崎茂・元統合幕僚長に、入国禁止や中国国内の資産凍結などの制裁措置を科すと発表した。「反外国制裁法」に基づく措置。外務省は、岩崎氏が中国と台湾は不可分の領土とする「一つの中国」原則などに違反し「中国の内政に深刻に干渉し、主権と領土の一体性に重大な損害を与えた」と批判した。