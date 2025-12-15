急速に発達した低気圧の影響で、北海道内は１５日、各地で大雪や強風に見舞われ、鉄道や航空機のダイヤに乱れが生じた。札幌管区気象台によると、午前８時時点の２４時間降雪量は、十勝地方の上札内と大樹で６８センチ、釧路地方の阿寒湖畔で５６センチなど、道東地方を中心に１４地点で５０センチ以上を記録した。この影響で、ＪＲ北海道は同日午前１１時現在、「オホーツク」「おおぞら」など、特急２１本を含む計１０４本