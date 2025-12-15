急発達している低気圧の影響で、北海道東部を中心に記録的な大雪となるなど、北日本を中心に大雪や暴風雪、高潮に警戒が必要です。北海道などの空港を発着する便ではすでに影響も出ています。台風並みに発達している低気圧の影響で、北海道東部を中心に記録的な大雪となっていて、すでに北海道・遠軽町では60cmと観測史上1位となっています。さらに北海道・根室市では暴風も吹き荒れて、最大瞬間風速33.7メートルを観測しました。1