タレントのゆりやんレトリィバァ（３５）が１５日、都内で行われた株式会社アルクの新戦略発表会に登場した。ＴＯＥＩＣ専門ＡＩアプリ「Ｓａｎｔａアルク」のブランドミューズに起用されたゆりやんは、ＣＭで着用した真っ青なサンタ衣装で登場し、得意のラップでアプリをＰＲした。米・ロサンゼルスでの生活について聞かれると「（英語が）聞き取れなかったことを聞き直すのが恥ずかしくて、いつも『Ｙｅｓ』と言っていた」