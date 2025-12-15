新潟市秋葉区で軽乗用車1台を盗んだとして、10代の少年2人が逮捕されました。13日に逮捕されたのは三条市に住むとび職の少年（16）で、14日には長岡市に住むとび職の少年（17）が逮捕されました。2人は職場の同僚で、共謀し犯行に及んだということです。警察によりますと、少年2人は12月12日午後6時頃から13日午前2時半頃にかけて新潟市秋葉区内の施設駐車場で、駐車中の軽乗用車1台を盗んだ疑いがもたれています。2人は運転免許を