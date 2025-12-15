中国国際航空は、沖縄/那覇〜北京/首都線を12月17日から運休する。水・土曜の週2往復を運航している。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が3時間55分、北京/首都発が3時間半。運休期間は2026年3月28日まで。同路線は、中国国際航空のみが運航している。■ダイヤCA832沖縄/那覇（18：00）〜北京/首都（21：00）CA831北京/首都（12：30）〜沖縄/那覇（17：00）