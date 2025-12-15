岡山県倉敷市の倉敷中央病院で、院内で使用されていた患者の情報が記録されていたUSBメモリ1個が紛失していたことがわかりました。 倉敷中央病院によりますと、今月（12月）3日、循環器内科と心臓血管外科の手術中に測定したデータを院内の別部署に移すため、USBメモリにデータを保存しましたが、翌日の4日、USBメモリが所定の保管場所に見当たらないことが判明、院内を探したものの見つかっていないということです。