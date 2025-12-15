スカイマークは、ボーイング737-8型機と737-10型機の機体デザインを決定した。ボーイング737-800型機のデザインを踏襲しつつ、ブランドカラーの「SKY BLUE」を垂直尾翼から機体下部へと流れるように拡張し、最新機種の躍動感とともに、新たなフェーズへ前進を続ける意思を表現した。ウイングレットは、「たくさんの温かさ（ハート）をさらに多くの人々に届けたい」という若手社員の着想から、赤いハートを2つあしらった「ダブルハ