ADPグループは、パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港のターミナル名称を、2027年3月に変更する。ターミナルには番号のみが付与され、ターミナル1からターミナル7までの番号が付与される。出発ラウンジは文字、ターミナルの駐車場はターミナル番号と同じとなる。ターミナル2EやホールMといった、現在の数字と文字の羅列は廃止する。現在のターミナル3はターミナル2、ターミナル2Aと2Cはターミナル3、ターミナル2Bと2Dはターミナル4