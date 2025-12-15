NTTドコモは、ドコモ回線のユーザー向けに融資を提供するサービス「ドコモ レンディングプラットフォーム」の提供を2026年4月で終了する。 「ドコモ レンディングプラットフォーム」は、同社のビッグデータを活用した「ドコモスコアリング」と、アプリ「レンディングマネージャー」を金融機関向けに提供していた。 サービス提供終了理由として同社は、現在