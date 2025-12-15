ウォーカーは巨人時代に23本塁打をマークした右の長距離砲（C）産経新聞社オイシックス新潟アルビレックスBCは12月15日、巨人、ソフトバンクで活躍したアダム・ウォーカーと契約合意したと発表した。ウォーカーといえば2022年の巨人時代にキャリアハイの23本塁打をマークしたことも知られる右の長距離砲。【動画】ウォーカーが大暴れ！第3打席に特大のホームランを打った場面その後、23年オフにソフトバンクに交換トレードで