年賀はがきの受け付けが15日朝から始まり、山口市の郵便局では、記念のセレモニーが行われました。山口市の山口中央郵便局には年賀はがきを書いた亀山幼稚園の園児およそ30人が集まりました。徳島のお友だちあてです。（園児）「あけましておめでとう、ことしもよろしくおねがいします」防府市のおばあちゃんに出します。（園児）「ばあば、かぜなおしてね」（園児たちの歌）「もういくつねるとおしょうがつー」15日は