詐欺の被害を未然に防いだとして下関市の2つの金融機関に警察から感謝状が贈られました。下関警察署から感謝状が贈られたのは、山口銀行今浦支店と西中国信用金庫宝町支店です。山口銀行今浦支店では11月14日、70代の男性が現金56万円を振り込もうとしていたということです。担当者が理由を尋ねたところ「SNSで知り合った相手から投資の話を勧められた」などと話したため詐欺を疑い警察に通報するなどして被害を未然に防ぎました。