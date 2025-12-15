今年も残すところ、あと半月。15日から、全国一斉に年賀状の受付が始まりました。鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、園児たちの元気な歌声とともに年賀状の受付が始まりました。園児たちは歌を披露したあと、思い思いの絵をかいた年賀状を投函しました。（園児）「新しい年が楽しくなりますようにとそんな感じの気持ちで（投函した）」（園児）「お母さんと一緒にアイスを食べるところをかいた。お母さんが気持ちがわかってくれ