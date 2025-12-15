グラスノーがトレードの噂を一蹴した(C)Getty Imagesドジャースのタイラー・グラスノーが噂されていたトレード説を一蹴した。32歳の右腕は、デジタルラジオ局Sirius XM『MLB Network Radio』のダニ・ウェクセルマン氏との会話で、トレードされる可能性はないことを明言したという。【写真】絵になる美男美女！グラスノーと婚約者との2ショットを見るグラスノーは今季18試合で、防御率3.19、4勝3敗の成績で、ポストシーズンでは