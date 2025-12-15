衛星インターネットサービス「Starlink」に一時追加された「住宅向け100Mbpsプラン」が、アメリカで利用できなくなったと報告されました。日本でも同じプランの紹介ページは存在しますが、契約する方法がありません。SpaceX quietly removes its $40 Starlink plan in the US - NotebookCheck.net Newshttps://www.notebookcheck.net/SpaceX-quietly-removes-its-40-Starlink-plan-in-the-US.1184707.0.htmlStarlinkは個人向けプラ