■スピードスケートW杯第4戦 最終日（14日、ノルウェー・ハーマル）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催スピードスケートのW杯第4戦がノルウェーで行われ、最終日に女子500mで吉田雪乃（22、株式会社寿広）が今季初優勝でミラノコルティナオリンピック™代表を確実にした。女子団体追い抜き（パシュート）は3位に入り、今季W杯で行われた3戦全てで表彰台に立った。今季W杯3戦で2度の3