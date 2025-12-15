青森県で最大震度6強の揺れを観測した地震からきょうで1週間です。被災地では通行止めや断水が続く一方で、県内全ての学校で授業が再開しました。8日の地震から1週間、青森県八戸市ではNTT青森八戸ビルの鉄塔が倒壊するおそれがあり、国道の通行規制が続いています。記者「午前8時です。国道45号通行止めのため、迂回する車が一列にずらっと並んでいます」この影響で市営バスなどのルートの一部が変更されています。利用者「少し遅