イースタン・リーグのオイシックスは１５日、元巨人で今季はＢＣ神奈川に所属していたアダム・ウォーカー外野手と来季の契約に合意したと発表した。米国出身のウォーカーは、米マイナーや独立リーグなどを経て２０２１年オフに巨人入り。２２年には２３本塁打をマークした。２３年オフにトレードでソフトバンクに移籍。２４年は１軍出場２０試合にとどまり、同年オフに戦力外となった。今季はＢＣリーグの神奈川でプレー。５０