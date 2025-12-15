東京証券取引所週明け15日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落し、前週末終値からの下げ幅は一時700円を超えた。前週末に人工知能（AI）投資への警戒感から米国株が値下がりした流れが波及。平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄の一角に売り注文が出て、相場を押し下げた。午前終値は前週末終値比744円45銭安の5万0092円10銭。東証株価指数（TOPIX）は6.64ポイント安の3417.19。小売りや銀行などの内需株が堅