約10年前、若手芸人のトップランナーだったフルーツポンチは、その後、コンビとしてのメディア露出が激減。相方の村上健志さんのピン仕事は順調ないっぽう、亘健太郎さんは「下ってる」実感しかない日々でした。コロナ禍もあり、ついには芸人の収入はほぼゼロに。そのとき下した決断は──。 【写真】「作業現場でひとり飯」家族のために汗水垂らす亘さんの今（7枚目/全13枚） 『ピラメキーノ』の終了で仕事が