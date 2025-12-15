【北京＝吉永亜希子】中国外務省は１５日、自衛官トップの経験者で、台湾行政院の顧問に就任していた岩崎茂・元統合幕僚長に対し、中国への入国禁止や中国国内の組織や個人との取引や協力を禁止するなどの制裁措置を決めたと発表した。即日発効する。制裁の理由について、同省は「『台湾独立』分裂主義勢力と共謀し、中国の内政に干渉し、中国の主権と領土の一体性を著しく損ねた」などと主張した。岩崎氏は今年３月、台湾の行