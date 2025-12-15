テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、卓球男子シングルスで世界ランキング５位の日本男子エース・張本智和（トヨタ自動車）が１４日のＷＴＴファイナルズ香港決勝を制し、初の年間王者に輝いたことを報じた。張本は準決勝で同２位の林詩棟（りん・しとう、中国）をゲームカウント４―３で撃破。決勝では昨年のパリ五輪銀メダルで同４位のＴ・モーレゴード（スウェーデン）を４―２で退け