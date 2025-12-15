ドジャースのキケ・ヘルナンデス外野手（３４）が米メディア「ＡＭ５７０ＬＡスポーツチャンネル」のイベントに出演し、山本由伸投手（２７）を「スーパーマン」と称賛した。シーズン中から事あるごとに山本の背中を押してきた。ブルージェイズとのワールドシリーズでフル回転の活躍を見せたことに「僕は?おい、君は世界最高のピッチャーだと思うぞ?と伝えるだけでした。ただマウンドで自分がどんな人間であるか人々に見せてく