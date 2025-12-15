パフォーミングアーティストのポッピン・ヒョンジュンが、学生に対する不適切な言動をめぐる論争を受け、教壇から去ることになった。【写真】ポッピン・ヒョンジュン、“18歳弟子”と不倫疑惑ポッピン・ヒョンジュンは12月13日、自身のSNSを通じて、最近提起されたペクソク芸術大学の実用ダンス学部をめぐる論争に関する声明を掲載。「まず学生の皆さんに心からおわび申し上げる」としたうえで、「教育者として不適切な言動で厳し