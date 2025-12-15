違法医療行為を行ったとされる点滴師との関係をめぐり、名前が取り沙汰されているSHINeeのキーが、公式コメントに代えて静かに近況写真を公開した。【写真】キー、“違法医療疑惑”の点滴師とつながり？12月14日、SHINeeの公式SNSには、キーのソロツアー「2025 KEYLAND：Uncanny Valley」の舞台裏を収めた写真が公開された。写真の中でキーは、ステージ衣装を身にまとい、鏡を見つめながら無表情で立つ姿を見せている。別の写真で