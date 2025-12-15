国会では会期末をあさってに控える中、「年収の壁」の引き上げや「議員定数の削減」など各党が高市総理に決断を迫っています。国会記者会館から中継です。自民、公明、国民民主で178万円まで引き上げを目指すとした「年収の壁」をめぐり、高市総理は「168万円までたどり着いている」と強調しました。公明党杉久武 参院議員「残りは年収の壁でございます。178万円を目指したこの検討状況は、今どういう状況になっているのか