前線を伴う低気圧の影響できょうは、北日本を中心に大荒れの天気となっています。北海道では大雪となり、停電や交通障害が起き、市民生活にも影響が出ています。北海道北見市から中継です。きのう午前10時からの24時間で62センチの雪が降った北海道東部の北見市です。非常に湿った重たい雪が私の膝の辺りまで積もりました。北海道東部では、きのう夕方からけさにかけて強い風を伴った雪が降りました。湿った重い雪が電線に付着する